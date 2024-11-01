Más de 196.000 migrantes irregulares venezolanos han cruzado la selva del Darién este año

Los migrantes irregulares venezolanos que han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en su viaje hacia Norteamérica suman en lo que va de año 196.813, informó este jueves 31 de octubre, el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Durante su conferencia de prensa semanal, el jefe de Estado citó las estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM), según las cuales la segunda nacionalidad que más cruza la selva son los colombianos con más de «16.000» en lo que va de año, seguidos de los ecuatorianos con «15.000», chinos con «12.000», haitianos «11.000, y otros países 31.000».

En lo que va de este año más 281.000 viajeros irregulares han atravesado la jungla, en base a las cifras de Migración citadas este jueves por el presidente Mulino.

El jefe de Estado recordó que su Gobierno junto al de Estados Unidos aplican desde julio pasado un programa de repatriación o deportación de migrantes irregulares, en el marco del cual se han realizado al menos 23 vuelos, principalmente hacia Colombia aunque también a Ecuador, China e India, en lo que se han devuelto a unas 800 personas.

«Esperamos seguir todas las semanas con estos vuelos de repatriación», afirmó.

Panamá, agregó Mulino, además «anunciado que toda persona que ingrese al país, extranjeros, violando los puestos de migración terrestres, aéreos o marítimos, será multada con un monto que oscila entre 1.000 y 5.000 dólares según la gravedad de la infracción».

Esta disposición se estableció en el decreto 194 publicado el pasado 25 de octubre, que señala que en caso de que el infractor carezca de los recursos económicos «se procederá con su deportación».

Noticia al Día / EFE