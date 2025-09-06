Viernes 05 de septiembre de 2025
Internacionales

Más de 2 mil venezolanos se movilizarán a Roma para la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

El evento se llevará a cabo el próximo 19 de octubre

Por María Briceño

Más de 2 mil venezolanos se movilizarán a Roma para la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles
Foto: Agencia
Una delegación de al menos dos mil venezolanos viajará a Roma para asistir a la ceremonia de canonización de los dos primeros santos del país, el Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

El evento, programado para el 19 de octubre en las afueras de la Basílica de San Pedro, en Roma, ha generado un gran entusiasmo entre la feligresía venezolana dentro y fuera de sus fronteras.

​El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord, informó que, en cuanto al entusiasmo y la participación a nivel global, de las casi 11 mil personas pre-registradas, alrededor de nueve mil se han inscrito para participar en el evento de Acción de Gracias que se celebrará en Caracas el próximo sábado 27 de septiembre.

Noticia al Día/Información de El Universal

Nacionales

Más de 300 connacionales repatriados desde EEUU regresan a Venezuela este viernes

Este nuevo grupo de connacionales fue recibido por las autoridades
Internacionales

Juez volvió a parar suspensión del TPS: venezolanos brincan de emoción

La decisión también aplica para los beneficiarios haitianos: en total son más de 1 millón de beneficiarios
Al Dia

Niños de cinco años aprenderán de armas en Tennessee

Niños desde los cinco años empezarán a arrancar con clases de seguridad en el manejo de armas en Tennessee,
Especiales

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

El lago de Maracaibo, que comparte la edad de la tierra, pero con un pulso zuliano, se vuelve entretenimiento para los niños, alimento para quienes se adentran en su inmensidad y tumba para los caídos.

