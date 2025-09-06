Más de 2 mil venezolanos se movilizarán a Roma para la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

Una delegación de al menos dos mil venezolanos viajará a Roma para asistir a la ceremonia de canonización de los dos primeros santos del país, el Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

El evento, programado para el 19 de octubre en las afueras de la Basílica de San Pedro, en Roma, ha generado un gran entusiasmo entre la feligresía venezolana dentro y fuera de sus fronteras.

​El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord, informó que, en cuanto al entusiasmo y la participación a nivel global, de las casi 11 mil personas pre-registradas, alrededor de nueve mil se han inscrito para participar en el evento de Acción de Gracias que se celebrará en Caracas el próximo sábado 27 de septiembre.

