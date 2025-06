Más de 60 muertos y cientos de heridos en Vietnam tras el paso del supertifón Yagi

Tras su devastador paso por Filipinas y las provincias sureñas de China, el supertifón Yagi llegó a Vietnam, dejando al menos 64 muertos y cientos de heridos, reportan medios locales.

Lo que comenzó como una tormenta tropical, se convirtió en un supertifón con vientos que alcanzaron los 245 km/h en su paso por China y, de acuerdo con el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam, llegó a ser la tormenta tropical más fuerte registrada en el mar de China Meridional en los últimos 30 años.

More video from Vietnam. Typhoon Yagi ripped off the glass panelling of this building in Ha Long – Quang Ninh.? VTV Weather Forecast pic.twitter.com/HyjVnd3KrK

Este sábado, Yagi alcanzó la costa septentrional de Vietnam, golpeando el centro industrial de Hai Phong y hundiendo varios barcos. Las autoridades se vieron obligadas a cerrar cuatro aeropuertos del país, incluido el de la capital, Hanói.

??#Vietnam#China#typhoonYagi Tifón Yagi vientos sostenidos de más de 200km/h impactando en Vietnam: Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars… pic.twitter.com/SCZp8T7VPT

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del país, Yagi ya ha dejado más de 220 heridos y se cobró 64 vidas, incluidas 49 personas fallecidas debido a deslizamientos de tierra e inundaciones causadas por el tifón con vientos que alcanzan los 166 km/h.

Typhoon Yagi has hit Vietnam, causing severe damage in Ha Long. Strong winds blew away glass doors from a high-rise hotel and sent glass panels flying. At Bai Chay Bridge, powerful waves crashed beneath, creating a dramatic and dangerous scene as the storm swept through the area. pic.twitter.com/02kYLFEDj2

Yagi se registra como el segundo ciclón tropical más poderoso del mundo en lo que va de 2024, después del huracán Beryl, y la tormenta tropical más severa que ha tocado directamente las 17 provincias en el norte de Vietnam.

Empleados de un hotel , tratan de sostener las puertas , golpeadas por las poderosas ráfagas de viento , del super tifon Yagi , Vietnam ?? pic.twitter.com/v4QyZU6bLb

El lunes 2 de septiembre, el supertifón pasó por Filipinas, donde también causó la muerte de al menos 16 ciudadanos y 1,7 millones de personas se vieron afectadas, de las cuales 106.000 tuvieron que dejar sus hogares debido a las fuertes inundaciones. El viernes llegó a China, afectando a las provincias de Hainan y Guangdong, así como a la región autónoma de Guangxi. Según los informes, más de 1,2 millones de personas se han visto afectadas en algún grado por el fenómeno.

