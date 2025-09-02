Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Al menos mil 411 personas murieron y 3.251 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, informó este martes la Media Luna Roja Afgana.

La organización detalló en la red social X que el epicentro se localizó en la provincia de Kunar y que el sismo provocó graves pérdidas humanas y materiales en distritos como Nurgal, Sawkay, Watapur y Manugai, además de áreas de Laghman y Nangarhar.

Según la entidad, "muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros" y "las labores de rescate continúan".

Lee también: Contabilizan 12 muertos por terremoto en Afganistán y Pakistán

Noticia al Día/Información de EFE