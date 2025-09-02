Martes 02 de septiembre de 2025
Internacionales

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Al menos mil 411 personas murieron y 3.251 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la…

Por María Briceño

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán
Al menos mil 411 personas murieron y 3.251 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, informó este martes la Media Luna Roja Afgana.

La organización detalló en la red social X que el epicentro se localizó en la provincia de Kunar y que el sismo provocó graves pérdidas humanas y materiales en distritos como Nurgal, Sawkay, Watapur y Manugai, además de áreas de Laghman y Nangarhar.

Según la entidad, "muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros" y "las labores de rescate continúan".

Noticia al Día/Información de EFE

Internacionales

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Prévot justificó la decisión del Gobierno belga como respuesta al "drama humanitario" en la Franja de Gaza y "frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional"
Al Dia

"Solo hay un malo aquí y no es el pueblo de Venezuela o su presidente": Roger Waters de la banda Pink Floyd sobre submarinos en el mar Caribe

El artista aseguró que Washington está enviando aviones de guerra y submarinos nucleares al mar Caribe como parte de una "guerra psicológica contra el pueblo venezolano"
Al Dia

Caso de Valeria Afanador, la niña que "vino a pintar la vida de mil colores" para Medicina Legal es prioridad

El colegio se salta la norma administrativa, en Colombia se solicita que el colegio este por lo menos a 50 metros del caudal del río, según el abogado de la familia.
Internacionales

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Los dos líderes mantienen una reunión en el marco de la cumbre de la OCS, celebrada en la ciudad china de Tianjin.

