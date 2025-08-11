Lunes 11 de agosto de 2025
Masacre en Ecuador: ataque a tiros frente a una discoteca deja varios muertos

Una nueva masacre en el cantón de Santa Lucía, en la provincia ecuatoriana de Guayas, dejó en la madrugada del domingo 10 de agosto, un saldo de al menos ocho muertos, incluida una mujer, y tres heridos, recogen medios locales.

Por Ernestina García

Foto: Masacre en Ecuador: ataque a tiros frente a una discoteca deja varios muertos
Según reportes preliminares, sujetos armados a bordo de dos vehículos abrieron fuego contra un grupo de personas que estaban bebiendo a las afueras de una discoteca. Las autoridades indicaron que en el lugar se encontraron los cuerpos de siete personas, mientras que la octava víctima murió en un hospital.

Medios locales informaron que entre los fallecidos se encuentra el hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo Mora. La Policía tiene varias hipótesis del suceso, aunque no se descarta que esté relacionado con una disputa de bandas. Actualmente se está investigando para determinar las causas de este hecho.

Noticia al Día/RT

Masacre en Ecuador: ataque a tiros frente a una discoteca deja varios muertos

Masacre en Ecuador: ataque a tiros frente a una discoteca deja varios muertos

