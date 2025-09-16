Matar al presidente de Zambia con brujería: Frustran insólito plan de magnicidio con brebajes y un camaleón

Dos hombres fueron sentenciados a dos años de prisión con trabajos forzados este lunes 15 de septiembre, luego de ser declarados culpables de practicar brujería en el intento de asesinato de Hakainde Hichilema, presidente de Zambia, informó AP.

Leonard Phiri y Jasten Candunde, de 43 y 42 años respectivamente, fueron encontrados en posesión de encantamientos, un camaleón vivo, una cola de animal y 12 brebajes destinados a ayudarlos a cumplir con su propósito.

Los hombres fueron arrestados el año pasado en posesión de dichos objetos en un hotel en Lusaka, la capital, luego de que un empleado de limpieza reportara ruidos extraños en su habitación.

Los condenados fueron juzgados bajo una ley de la era colonial, aprobada en 1914, que define las prácticas de brujería como un acto que pretende ejercer cualquier tipo de poder sobrenatural, hechicería o encantamiento para causar miedo, molestias o lesiones.

La pena máxima establecida por dicha ley es de 3 años de prisión. Los fiscales alegaron que los hombres, provenientes de Zambia y Mozambique, fueron contratados por el hermano de un exlegislador para lanzar una maldición sobre el mandatario.

Cabe recordar que la creencia en brujería prevalece en este y otros países africanos. Un estudio del 2018 de la Comisión de Desarrollo Legal de Zambia encontró que el 79 % de sus ciudadanos creían en los efectos de dichos procedimientos.

Noticia al Día/RT/AP