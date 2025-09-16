Martes 16 de septiembre de 2025
Internacionales

Matar al presidente de Zambia con brujería: Frustran insólito plan de magnicidio con brebajes y un camaleón

Los fiscales alegaron que los autores fueron contratados por el hermano de un exlegislador.

Por Ernestina García

Matar al presidente de Zambia con brujería: Frustran insólito plan de magnicidio con brebajes y un camaleón
Dos hombres fueron sentenciados a dos años de prisión con trabajos forzados este lunes 15 de septiembre, luego de ser declarados culpables de practicar brujería en el intento de asesinato de Hakainde Hichilema, presidente de Zambia, informó AP.

Leonard Phiri y Jasten Candunde, de 43 y 42 años respectivamente, fueron encontrados en posesión de encantamientos, un camaleón vivo, una cola de animal y 12 brebajes destinados a ayudarlos a cumplir con su propósito.

Los hombres fueron arrestados el año pasado en posesión de dichos objetos en un hotel en Lusaka, la capital, luego de que un empleado de limpieza reportara ruidos extraños en su habitación.

Los condenados fueron juzgados bajo una ley de la era colonial, aprobada en 1914, que define las prácticas de brujería como un acto que pretende ejercer cualquier tipo de poder sobrenatural, hechicería o encantamiento para causar miedo, molestias o lesiones.

La pena máxima establecida por dicha ley es de 3 años de prisión. Los fiscales alegaron que los hombres, provenientes de Zambia y Mozambique, fueron contratados por el hermano de un exlegislador para lanzar una maldición sobre el mandatario.

Cabe recordar que la creencia en brujería prevalece en este y otros países africanos. Un estudio del 2018 de la Comisión de Desarrollo Legal de Zambia encontró que el 79 % de sus ciudadanos creían en los efectos de dichos procedimientos.

Noticia al Día/RT/AP

Zulia

Preso sujeto que borracho golpeó a la pareja y a su madre en Colón: Otros dos también fueron detenidos por el mismo delito en Mara

Este cobarde hecho ocurrió en el sector Sierra Maestra del municipio Colón. Según la minuta policial, Pérez Villasmil arremetió contra su progenitora y mientras la golpeaba, su esposa intervino para defenderla por lo que también fue blanco de la violencia del sujeto.

Sin categoría

Trasladan a Bolsonaro "de emergencia" a un hospital

El exmandatario presentó un cuadro de presión baja, vómitos y hipo persistente.
Internacionales

A puñaladas mataron a venezolana en Cúcuta: El femicida está preso

Una joven de nacionalidad venezolana, de 29 años de edad, identificada como Tatiana Paola Ochoa Argote, fue asesinada a puñaladas durante el pasado fin de semana en el barrio El Llano de Cúcuta, Colombia.

Internacionales

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

La brasileña se convierte en la primera mujer latinoamericana en ocupar este puesto

