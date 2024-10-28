Mató a su hijastra de 16 años y luego se suicidó en una finca de Santander, Colombia

El 26 de octubre, el alcalde de Landázuri (Santander), Carlos Morales, comunicó un trágico feminicidio que conmocionó a la comunidad.

La víctima, Liyen Moncada Cubides, de 16 años, fue presuntamente asesinada por su padrastro, en el barrio El Jardín, en el kilómetro uno del municipio.

Según los informes, el crimen ocurrió la madrugada del sábado 26 de octubre, cuando la joven recibió un disparo de escopeta en la cabeza. El sospechoso, identificado como Elver Pineda, huyó tras el suceso.

Sin embargo, al día siguiente, el domingo 27 de octubre, las autoridades informaron que Pineda fue hallado muerto en una finca ubicada entre las veredas El Jardín y Corinto.

El feminicida se encontró a 20 minutos del perímetro urbano. Al parecer, el responsable del crimen se habría quitado la vida tras amarrar una soga a un árbol y ahorcarse.

Liyen Moncada Cubides, estudiaba quinto de primaria en el colegio José María de Landázuri.

Según lo informado por las autoridades, la menor procuraba salir de su hogar cuando fue atacada con un arma de fuego. Su intento de fuga terminó trágicamente cuando fue alcanzada por un disparo, mientras intentaba sacar sus pertenencias.

