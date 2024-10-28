Viernes 15 de agosto de 2025
Internacionales

Mató a su hijastra de 16 años y luego se suicidó en una finca de Santander, Colombia

El 26 de octubre, el alcalde de Landázuri (Santander), Carlos Morales, comunicó un trágico feminicidio que conmocionó a la comunidad….

Por Greily Nuñez

El 26 de octubre, el alcalde de Landázuri (Santander), Carlos Morales, comunicó un trágico feminicidio que conmocionó a la comunidad.

La víctima, Liyen Moncada Cubides, de 16 años, fue presuntamente asesinada por su padrastro, en el barrio El Jardín, en el kilómetro uno del municipio.

Según los informes, el crimen ocurrió la madrugada del sábado 26 de octubre, cuando la joven recibió un disparo de escopeta en la cabeza. El sospechoso, identificado como Elver Pineda, huyó tras el suceso.

Sin embargo, al día siguiente, el domingo 27 de octubre, las autoridades informaron que Pineda fue hallado muerto en una finca ubicada entre las veredas El Jardín y Corinto.

El feminicida se encontró a 20 minutos del perímetro urbano. Al parecer, el responsable del crimen se habría quitado la vida tras amarrar una soga a un árbol y ahorcarse.

Liyen Moncada Cubides, estudiaba quinto de primaria en el colegio José María de Landázuri.

Según lo informado por las autoridades, la menor procuraba salir de su hogar cuando fue atacada con un arma de fuego. Su intento de fuga terminó trágicamente cuando fue alcanzada por un disparo, mientras intentaba sacar sus pertenencias.

Al Dia

Gobernación del Zulia realiza 1er Encuentro para las mesas de trabajo con productores de café y cacao

La actividad fue presidida por el secretario de Comercio Exterior, Inversión y Cooperación Técnica Internacional del gobierno regional, Mario Isea
Cultura

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

La desaparición de la pequeña Bella, de solo dos años de edad, conmociona a toda Inglaterra. Su madre asegura que solo la dejó afuera por unos segundos, pero eso fue más que suficiente para perderla.

Internacionales

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Más de cuatrocientos robots se han reunido en Pekín para las primeras olimpiadas robóticas que comenzaron a celebrarse hoy, viernes 15 de agosto, con competencias de baloncesto, fútbol, atletismo y prácticas de artes marciales.
Al Dia

Tormenta tropical ‘Erin’ se convierte en el primer huracán de la temporada del Atlántico

Se esperan marejadas peligrosas y corrientes de resaca en toda la región a partir del fin de semana.

