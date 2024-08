"Me voy de este mundo el viernes a las 12 del día": joven que pidió la eutanasia

Javier Acosta en los últimos días se ha convertido en tendencia. Esto debido a que el joven hincha de Millonarios logró conmover a miles de personas que han estado atentos a su estado de salud. Acosta tiene osteomielitis y debido a sus consecuencias tomó la decisión de optar por la eutanasia.

Origen de su enfermedad

Todo se originó tras haber realizado un paseo. Javier sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas tras contraer una bacteria en una piscina. Tras varios estudios fue diagnosticado con cáncer en la sangre, una infección que también es conocida como osteomielitis.

“Todo esto comenzó hace 9 años cuando quedé en silla de ruedas en un viaje a Tuluá y de ahí se desprendió todo esto. Hace 5 años hice un viaje a Melgar y me metí a la piscina, debido a eso se me pegó una bacteria. Llegué a Bogotá y en 5 días se me hizo una llaga", fueron las declaraciones de Acosta relatando las incidencias del hecho en una transmisión en vivo por las redes sociales.

Al parecer esta bacteria habría llegado al hueso de su glúteo izquierdo. Tras varios procedimientos médicos, la infección también alcanzó el otro glúteo.

En principio, los médicos que se encontraban con su caso le propusieron amputarle una pierna. Desafortunadamente, tras algunos exámenes le descubrieron cáncer en la sangre en conjunto con algunos síntomas que se han expandido de manera progresiva.

Enterado de la situación, el hincha del Embajador sostuvo que se practicará la eutanasia, un procedimiento que se realizará el próximo 30 de agosto.

¿Qué es la osteomielitis?

Según lo cuenta Mayo Clinic en su página web, esta enfermedad genera una infección de los huesos. “Pueden comenzar en el propio hueso si una lesión expone el hueso a gérmenes”, indican los especialistas.

“Los fumadores y las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes o la insuficiencia renal, tienen un mayor riesgo de presentar osteomielitis. Las personas que tienen diabetes pueden presentar osteomielitis en los pies si estos tienen úlceras”, agregan.

Es importante que sepa que se consideraba incurable, pero en la actualidad existen tratamientos para combatirla. “La mayoría de las personas necesitan someterse a una cirugía para extirpar las zonas del hueso que murieron”, puntualizan.

Tenga en cuenta que los síntomas más frecuentes son: fiebre, inflamación, dolor en la zona de la infección y fatiga.

Noticia al Día/Información de Portafolio