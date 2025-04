Médico del Papa: "Tenía los ojos abiertos, no me respondía. No había nada que hacer"

El médico del papa Francisco, Sergio Alfieri, reveló cómo fueron los últimos minutos antes de morir: “Tenía los ojos abiertos, pero no respondía”.

El médico explicó que el jefe de la Iglesia Católica tampoco reaccionaba a los estímulos, “ni siquiera a los dolorosos”. Alfieri dijo que en ese momento entendió que “no había nada más que hacer” porque Jorge Bergoglio “estaba en coma”.

“Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Noté que no tenía problemas respiratorios, así que intenté llamarlo, pero no respondió. Tampoco respondió a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento comprendí que no había nada más que hacer. Estaba en coma”, manifestó.

Según el médico, era demasiado arriesgado trasladar nuevamente al Papa al hospital, donde había estado internado por una infección respiratoria compleja. Alfieri dijo: “Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado, la hospitalización habría sido inútil. Strappetti sabía que el papa quería morir en casa, siempre lo decía cuando estábamos en el Gemelli”.

Francisco murió el lunes a las 07.30 horas de Roma, a los 88 años, después de sufrir un derrame cerebral. Alfieri explicó: “Fue uno de esos infartos que te llevan en una hora, quizá se inició un émbolo y ocluyó un vaso sanguíneo del cerebro. Quizá hubo una hemorragia. Son sucesos que le pueden ocurrir a cualquiera, pero los ancianos corren más riesgo, sobre todo si se mueven poco”.

El médico de Francisco explicó que el cardenal, Pietro Parolin, llegó y rezó el rosario sobre el cuerpo del papa, acompañado por el personal de la casa pontificia. Alfieri agregó: “Le di una caricia, como despedida”.

El médico del papa aclaró que su paciente “nunca se expuso al peligro”: “Es como si, acercándose al final, hubiera decidido hacer lo que tuviera que hacer. Como pasó en el Domingo de Resurrección, cuando aceptó la propuesta de Strappetti de dar la vuelta a la plaza San Pedro entre la multitud”.

Noticia al Día/Información de TN