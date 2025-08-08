Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Médicos venezolanos en refuerzos claves en zonas claves de la salud en Chile

Los pacientes destacan la calidad humana y la empatía de estos profesionales,

Por María Briceño

En la Región de Los Lagos, Chile, los médicos venezolanos se han convertido en un pilar clave para cubrir la falta de profesionales en hospitales y centros de salud, especialmente en sectores rurales y aislados.

Según la Superintendencia de Salud, de los 616 médicos extranjeros acreditados para ejercer en la región, 422 son venezolanos, cifra que los posiciona como la comunidad médica foránea más numerosa.

El impacto es especialmente visible en el Servicio de Salud Chiloé, que concentra la mayor cantidad de médicos extranjeros de la región.

En hospitales como Ancud, Castro y Quellón, la mayoría de los profesionales foráneos provienen de Venezuela. Muchos de ellos trabajan en zonas de difícil acceso, donde las necesidades son mayores y la presencia de especialistas es escasa.

Entre los casos destacados está el del cirujano Ramy El Fakih El Souki, quien llegó en 2016 y hoy ejerce en el Hospital de Castro, tras años de servicio en Quellón.

También la doctora Johanna Perini, graduada en la Universidad del Zulia, quien trabaja en el Hospital de la Misión Quilacahuín (San Pablo) y ha ejercido en diversas localidades rurales. A ellos se suma la doctora Elizabeth Esparragoza, especialista en ginecología que hoy cumple funciones en atención primaria en Puerto Montt.

En provincias como Llanquihue y Osorno, la presencia de médicos venezolanos también es notoria. En el Hospital de Puerto Montt, por ejemplo, 80 de los 98 médicos extranjeros son de esta nacionalidad, reforzando áreas clave y asumiendo cargos que muchas veces los profesionales chilenos no postulan por la distancia o las condiciones laborales.

Su aporte no solo ha permitido mejorar la cobertura médica en lugares apartados, sino que también ha generado un vínculo cercano con la comunidad.

Muchos pacientes destacan la calidad humana y la empatía de estos profesionales, que han hecho de la medicina no solo una labor técnica, sino también un compromiso social en su país de acogida.

Lee también: LUZ entregó Honoris Causa a tres médicos venezolanos

Noticia al Día/Información de LosAndesDigital

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Zulia

Gobernador Caldera: Corredor de paz entre Venezuela y Colombia impulsará economía en la región zuliana

Mencionó la importancia del intercambio de gas como parte de los beneficios que se derivarían de esta colaboración bilateral
Servicio Público

Todos con Gabo Chávez

El destacado comunicador zuliano continúa luchando contra el cáncer de próstata

Al Dia

Más de 44 mil empleos generan las franquicias en Venezuela: Según encuesta del gremio

El presidente de Proranquicias indicó que la consulta se realizó 74 empresas a nivel nacional, de las cuales 60 % son minoristas y el resto son franquicias dedicadas a la gastronomía y servicios

Al Dia

Oriana Pacheco aportó medallas para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

La zuliana obtuvo cuatro medallas para la región en la justa deportiva

