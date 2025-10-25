Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

La tormenta tropical Melissa está proyectada para impactar Jamaica el martes y Cuba el miércoles, según el informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Hasta ahora, ha causado la muerte de tres personas en Haití y ha dejado a un millón de usuarios sin agua en la República Dominicana.

El NHC ha señalado que la trayectoria de Melissa es más incierta de lo habitual, pero advierte que Cuba debe estar atenta, ya que se prevén fuertes lluvias, vientos dañinos y marejada ciclónica. En respuesta, Cuba ha comenzado a prepararse, especialmente en dos provincias del centro y este de la isla.

En Guantánamo, se ha iniciado la evacuación de aproximadamente 11,000 personas, y en Camagüey, se planea evacuar a otras 12,000 que residen en áreas de riesgo. Además, se ha acelerado la cosecha de café para minimizar pérdidas.

En Jamaica, se insta a la población a apresurar los preparativos para proteger vidas y propiedades, ya que se anticipan vientos fuertes e inundaciones a partir de este fin de semana.

También se prevén inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Haití y la República Dominicana, donde ya se han reportado afectados por el ciclón, que podría convertirse en huracán en los próximos días.

