Melissa transitará Cuba durante 12 horas de sur a norte

Se espera que el potente ciclón toque tierra cubana la noche del martes y que transite de sur a norte sobre la isla durante 12 horas, por lo que se han ordenado evacuaciones masivas.

El Gobierno de Cuba prevé la evacuación o protección de casi 650.000 personas en las cinco provincias del oriente de la isla ante el inminente impacto directo de Melissa.

Melissa impactará como huracán de categoría 3 o 4, con vientos sostenidos superiores a 200 kilómetros por hora, precipitaciones que podrían alcanzar los 450 litros por metro cuadrado y marejadas ciclónicas con olas de hasta seis metros.

Miguel Díaz-Canel, comunicó a la población que se trata de uno de los huracanes más significativos que azota al país y advirtió que “habrá mucho que trabajar. Sabemos que van a ser muchos los daños que va a ocasionar este ciclón”. Díaz-Canel llamó a actuar con “responsabilidad” y a seguir las recomendaciones oficiales para evitar la “pérdida de vidas humanas”.

