México envió 400 soldados a buscar a 16 desaparecidos en Guerrero

El Gobierno mexicano enviará a más de 400 soldados y elementos de la Guardia Nacional para rescatar a 16 personas, en su mayoría familiares, que fueron secuestradas en el estado de Guerrero, reveló el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez.

Lee también: Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México

De acuerdo con un reporte del diario El Universal, el funcionario explicó que las víctimas fueron "retenidas" por ‘Los Ardillos’, una de las principales organizaciones criminales de esta región.

También precisó que la Comandancia del Ejército ordenó el envío inmediato de tropas convencionales, fuerzas especiales y soldados de la Guardia Nacional, helicópteros y tecnología para que contribuyan a la búsqueda.

Los operativos, agregó, se realizarán en los municipios de Chilapa, Quechultenango y en la parte sur de Chilpancingo, en donde las víctimas desaparecieron desde el mes pasado, en diferentes episodios.

Un grupo de dos adultos y cinco adolescentes desapareció el 21 de octubre. Sus familiares fueron a buscarles, pero también terminaron captados. En los días siguientes aumentó el número de víctimas hasta llegar a las 16.

El matutino aclaró que las declaraciones de Nieto Sánchez son inusuales, ya que generalmente los operativos de búsqueda se implementan en sigilo y no se anuncian en conferencias de prensa.

Según los datos oficiales, hasta este miércoles en México hay 117.527 personas desaparecidas o no localizadas, lo que representa una de las crisis humanitarias más graves del continente.

Noticia al Día/RT