"Mi hija era un soldado, una guerrera que siempre luchaba por sus objetivos": Madre de la cadete fallecida en el buque escuela Cuauhtémoc

"Una guerrera, un soldado, siempre luchando por sus objetivos", así describió entre lágrimas María del Rocío Hernández Ayala, madre de la cadete América Yamilet Sánchez Hernández.

La joven falleció en el accidente del Buque Escuela “Cuauhtémoc” en el puente de Brooklyn, en Nueva York.

Familiares y amigos de la estudiante de la carrera del cuerpo general de ingeniería, cuentan las horas para recibir los restos de la joven de 21 años originaria de la ciudad de Xalapa, cerca del puerto de Veracruz, sede de la Heroica Escuela Naval Militar.

Desde las primeras horas que se conoció que América era una de las dos víctimas mortales del accidente marítimo, su casa se llenó de flores y fotografías para rendirle tributo.

Un altar en su honor en el fondo de la vivienda de una colonia populosa de la ciudad, donde se presumen con orgullo las docenas de medallas obtenidas en su corta carrera deportiva en natación y atletismo.

Rodeada de familiares, amigos y docenas de flores de mil colores, la madre evoca cuando su hija “quedó muy emocionada”, hace tres años, de haber logrado ingresar a la Heroica Escuela Naval Militar.

Yamilet Sánchez efectuaba sus prácticas de servicio y para ello se había embarcado en el Buque Escuela “Cuauhtémoc” de la Secretaría de Marina-Armada de México, donde los cadetes participan en un crucero de instrucción.

El sábado, horas antes del accidente, tuvo una videoconferencia con su hija, quien emocionada le contó sus paseos por la ciudad de Nueva York y su felicidad porque su próximo puerto sería en Islandia.

“Estaba emocionada, contenta, muchas cosas dentro del buque y que cuando salen de franco conoció varias partes de Nueva York”, explica y recuerda con nostalgia que su hija regresaría a mediados de noviembre.

