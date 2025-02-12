Migrantes deportados de EEUU a México cruzan frontera nicaragüense: La mayoría son venezolanos

Decenas de migrantes latinoamericanos y caribeños que fueron deportados de Estados Unidos a México comenzaron a cruzar la frontera de Nicaragua, en su camino de retorno hacia sus países de origen, o bien hacia Costa Rica o Colombia en busca de trabajo, según informaron ellos mismos este martes a la prensa local.

Los migrantes, en su mayoría venezolanos, pero también colombianos, hatianos, nicaragüenses, peruanos y de otras nacionalidades, cruzaron el puesto de control fronterizo Las Manos, límite entre Honduras y Nicaragua, tras los cambios en la política migratoria implementados por el Gobierno de Donald Trump, según los testimonios que ofrecieron a Radio ABC Stereo, una emisora de referencia en la zona norte de Nicaragua.

El venezolano Gustavo Enrique Gallardo dijo a ese medio que ingresó a Estados Unidos el 20 de diciembre de 2024, pero que al asistir a la cita migratoria lo detuvieron durante 45 días y posteriormente fue deportado a México.

«Vamos hacia Venezuela. Dicen (en EEUU) que somos delincuentes, pero somos padres de familia. Me retuvieron mes y medio preso y me soltaron hace quince días”, afirmó Gallardo, originario de Maracaibo.

En ese viaje de retorno también van los venezolanos Milagros Rodríguez, su esposo y sus tres hijos, a quienes, según sus declaraciones, les negaron las citas de migración y, una vez que el permiso original expiró, los deportaron a México.

En el grupo, además de los que retornarán a sus países de origen, hay quienes no descartan quedarse en Costa Rica o Colombia para trabajar y reunir dinero para eventualmente regresar a casa.

