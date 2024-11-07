Migrantes venezolanos en España contribuyen al crecimiento de la población

La población residente en España se situó en 48.946.035 habitantes a primero de octubre de 2024, el valor máximo de la serie histórica. Este crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, pues el número de personas nacidas en España disminuyó.

Según la Estadística Continua de Población, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) español, las principales nacionalidades de los inmigrantes en España durante el tercer trimestre de 2024 fueron la colombiana (34.600 personas), la marroquí (25.500) y los españoles nacidos en el extranjero (25.200).

A estos les siguen los venezolanos (21.200), los peruanos (15.800), italianos (9.000), argentinos (7.300), ucranianos (7.000), rumanos (5.700) y hondureños (5.600).

Aumenta el número de la población extranjera en España



En el tercer trimestre, el número de extranjeros aumentó en 101.568 personas, hasta 6.735.487, mientras que la población de nacionalidad española creció en 33.322.

En total la población residente en España creció en 134.890 personas. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 425.801.

De julio a septiembre de 2024, la población creció en todas las regiones españolas, si bien los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,54%), Madrid (0,46%), Cataluña (0,39%) y Baleares (0,32%), todas ellas por encima de la media nacional (0,28%).

Respecto a la emigración que salió de España en el tercer trimestre, las nacionalidades más numerosas fueron la española (con 10.100 salidas), la marroquí (con 7.600) y la colombiana (6.600).

Les siguen los rumanos (6.300 salidas), ucranianos (4.900), peruanos (2.600), italianos (2.500), venezolanos (2.300), Reino Unido (2.300) y China (1.500).

Noticia al Día / EFE