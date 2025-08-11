Lunes 11 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay recibirá despedida solemne en el Capitolio Nacional

La misa será oficiada el miércoles por el cardenal primado de Colombia y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda

Por Andrea Guerrero

Miguel Uribe Turbay recibirá despedida solemne en el Capitolio Nacional
Miguel Uribe Turbay (centro, con corbata azul), senador colombiano y candidato presidencial por el partido derechista Centro Democrático, celebra tras votar en contra de un referéndum de reforma laboral propuesto por el gobierno, en Bogotá, Colombia, el 14 de mayo de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara, Archivo)
El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes, 64 días después de ser gravemente herido en un atentado, será velado esta tarde en el Capitolio Nacional, en el mismo salón donde se hicieron las honras fúnebres de sus abuelos maternos.

El féretro de Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, permanecerá en la capilla ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio desde las 4:00 PM hora local hasta el mediodía del miércoles cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.

«El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación», señalaron las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes en un comunicado.

El velatorio de este lunes será solo para familiares y amigos, mientras que el público podrá asistir el martes por la mañana, agregó la información. La misa será oficiada el miércoles por el cardenal primado de Colombia y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

En el Salón Elíptico se le rindieron homenajes a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay (1978-1982), fallecido el 13 de septiembre de 2005, a la edad de 89 años, y el mes pasado a su abuela, Nydia Quintero, quien murió el 30 de junio de este año a los 93.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó la muerte de Uribe Turbay, quien fue uno de los más severos críticos de su Gobierno, pero no ha declarado días de duelo como sí lo hicieron varios alcaldes del país en sus ciudades.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo que dijo espera sean «de reflexión y unidad» para la capital y el país, y lo mismo hicieron los de otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Noticia al Día / EFE

