Milei reemplaza a su canciller tras el voto argentino a favor de Cuba en la ONU

El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió este miércoles reemplazar a la ministra de Exteriores, Diana Mondino, tras el voto argentino a favor de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"El nuevo canciller de la República Argentina es el señor Gerardo Werthein", anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X.

Minutos antes del anuncio, el propio Milei reposteó un mensaje de la diputada opositora Sabrina Ajmechet en el que se mostró "orgullosa de un Gobierno que no banca ni es cómplice de dictadores" y proclamó "Viva Cuba Libre".

Información de EFE