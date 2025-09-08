Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Milei reúne a su gabinete tras aplastante derrota de su partido en las elecciones de Buenos Aires

Según comunicó Adorni en una publicación en la red social X que fue luego compartida por Milei, el mandatario instruyó además a Francos a "convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".

Por Andrea Guerrero

Milei reúne a su gabinete tras aplastante derrota de su partido en las elecciones de Buenos Aires
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió este lunes conformar una "mesa política nacional" junto a su entorno más cercano tras la dura derrota electoral de este domingo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y convocó además una "mesa de diálogo federal" junto a los gobernadores provinciales.

"El presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional", anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que precisó estará integrada por la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el propio vocero.

Según comunicó Adorni en una publicación en la red social X que fue luego compartida por Milei, el mandatario instruyó además a Francos a "convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".

"Asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".

El anuncio de Presidencia llega menos de 24 horas de conocerse la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) -partido de Milei- ante el peronismo en los comicios en la provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo y distrito electoral clave a nivel nacional, con casi el 40 % de la población total.

Con casi el 99 % de los sufragios escrutados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47 % de los votos, mientras que LLA obtuvo cerca de un 34 %, una diferencia mucho más abultada de lo que predecían las encuestas y que preocupa al Gobierno de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Tras conocerse los resultados, Milei reconoció haber sufrido una "clara derrota" que dijo obliga a hacer una profunda autocrítica al interior de su partido pero enfatizó que no planea cambiar el rumbo de su Gobierno.

"No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más", anticipó, a la vez que instó a comenzar a trabajar de cara a las elecciones del próximo mes en las que se renovará parte del Congreso Nacional.

Este lunes, el mercado mostró una reacción muy adversa a la derrota electoral del Gobierno y la Bolsa de Buenos Aires cayó un 13,25 %.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación saltó 45 pesos, a un nuevo valor máximo de cierre de 1.425 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense escaló a 1.405 pesos por unidad.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nicolás Maduro: El 1° de octubre arranca la Navidad

Nicolás Maduro: El 1° de octubre arranca la Navidad

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Harry Potter regresa con nuevo protagonista:

Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Muere

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Noticias Relacionadas

Deportes

Nueve pugilistas zulianos representarán al estado en el Campeonato Nacional Juvenil

El estado Zulia definió sus integrantes para el Campeonato Juvenil que se llevará a cabo en Cumaná
Al Dia

Calidex renace con nueva imagen de sus productos de limpieza

La empresa zuliana apunta a la internacionalización de sus productos.
Nacionales

Una marea de fe: más de 4.000 fieles celebraron a la Virgen del Valle

La misa fue presidida por el presbítero Marlon Díaz, acompañado por peregrinos de la Isla de Coche, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza proclamado por el papa Francisco
Zulia

Maracaibo, 496 años bajo el cielo ardiente (fotoreportaje)

Un recorrido visual a través de 496 años de historia, cultura y del espíritu indomable de la gente de Maracaibo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025