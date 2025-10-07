Martes 07 de octubre de 2025
Milei sorprendió con show musical en la presentación de su nuevo libro

El evento se da en un momento de convulsión para el Gobierno por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires

Por Christian Coronel

Milei sorprendió con show musical en la presentación de su nuevo libro
El presidente de Argentina, Javier Milei, sorprendió con un show musical en el Movistar Arena este lunes 6 de octubre durante a presentación de su nuevo libro ‘La Construcción del Milagro’.

El mandatario estuvo acompañado por lo que denominó “La banda presidencial”, integrada por Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería), su hermano Joaquín (guitarra), el periodista Marcelo Duclós (bajo), la diputada Lilia Lemoine (coros), Ana Tamagno (coros), Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).

El evento se da en un momento de convulsión para el Gobierno por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, aunque el Presidente no lo nombró durante el show.

En cambio, sí mencionó a su hermana Karina, a Santiago Caputo y la militancia de Las Fuerzas del Cielo, a quienes agradeció por su rol en la campaña y la gestión.

Demoliendo Hoteles, El Rock del Gato, Blues del Equipaje, No me arrepiento de este amor, Dame fuego, Hava Nagila, Libre y Tu Vicio (letra cambiada a Soy Capitalista), fue el repertorio del jefe de estado argentino.

