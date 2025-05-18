Milei vota en las elecciones legislativas de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires cumple este domingo una elección parlamentaria local que, si bien no modificará el mapa político, resulta una prueba de fuego para el oficialismo en su disputa por la hegemonía de la derecha argentina con el partido del expresidente Mauricio Macri y de cara a los comicios legislativos nacionales previstos para octubre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ejerció su derecho al voto a las 11 y 10 minutos de la maña hora local.

Desde las 8:00 (11:00 GMT) hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT), las urnas estarán abiertas para elegir entre 17 listas de candidatos a quienes se les asignará bancas en proporción al caudal de votos recibidos.

De un total de 60 escaños, se ponen en juego 30, de los cuales cerca de la mitad están ocupados por legisladores de Propuesta Republicana (Pro), el partido liderado por Macri, y del peronista Unión por la Patria.

Unos 2,5 millones de ciudadanos están convocados a votar este domingo en el cuarto distrito electoral más grande de Argentina.

