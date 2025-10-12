Sábado 11 de octubre de 2025
Internacionales

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

La marcha se desarrolló en su mayoría de manera pacífica

Por Christian Coronel

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cientos de miles de personas se reunieron el sábado 11 de octubre de 2025 en Londres para una marcha en apoyo a Palestina, con motivo del segundo aniversario del inicio del conflicto en Gaza y un día después de que entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

La manifestación comenzó en Embankment, junto al río Támesis, y se dirigió hacia Whitehall, cerca del Parlamento británico, donde varios oradores ofrecieron discursos al finalizar el evento.

La Palestine Solidarity Campaign (PSC), una de las organizaciones que promovió la marcha, expresó en redes sociales: "No dejaremos de hacer campaña hasta que termine la ocupación y el ‘apartheid’ israelí, y Palestina sea libre desde el río hasta el mar".

La marcha se desarrolló en su mayoría de manera pacífica, aunque la Policía Metropolitana de Londres realizó 14 arrestos por violaciones a la Ley de Orden Público y por otros delitos, como mostrar apoyo a un grupo ilegalizado.

Entre los asistentes se encontraba el ex líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien portó banderas y pañuelos palestinos, así como pancartas con mensajes que iban desde "tomar acción contra el genocidio no es un crimen" hasta acusaciones al primer ministro británico, Keir Starmer, de tener "sangre" en sus manos.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Servicio de recolección de basura domiciliaria en Maracaibo costará 5 dólares mensuales

Servicio de recolección de basura domiciliaria en Maracaibo costará 5 dólares mensuales

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

En Perú: Expulsaron a 11 venezolanos con situación migratoria irregular

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Lluvia para rato: “La Niña” se mantendrá hasta el año que viene

Lluvia para rato: “La Niña” se mantendrá hasta el año que viene

Muere ahogada niña de 7 años al caer en un tanque subterráneo en Brisas de La Vanega

Muere ahogada niña de 7 años al caer en un tanque subterráneo en Brisas de La Vanega

Cabimas inundada por las fuertes lluvias registradas desde esta madrugada

Cabimas inundada por las fuertes lluvias registradas desde esta madrugada

Zulia registra lluvias matutinas mientras se mantiene cielo parcialmente nublado en otras regiones del país

Zulia registra lluvias matutinas mientras se mantiene cielo parcialmente nublado en otras regiones del país

Tres pescadores rescatados y dos desaparecidos al hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo

Tres pescadores rescatados y dos desaparecidos al hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Canonización

Juventud trujillana rinde homenaje a José Gregorio Hernández con marcha por la fe y la paz

La marcha juvenil, está preparada para rendir homenaje al beato y futuro santo trujillano, José Gregorio Hernández.
Internacionales

La imagen original de la Virgen de Fátima llega a Roma para el Jubileo

El evento jubilar comenzará el sábado 11 de octubre con una misa presidida por el rector del Santuario de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, en la Iglesia de Santa María en Traspontina, donde se colocará la imagen para ser venerada por los fieles
Internacionales

Encuentran muerto a famoso inversor de criptomonedas en Kiev

Cerca de allí se encontró un arma de fuego registrada", reza el comunicado
Internacionales

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Jerí fue designado presidente de Perú después de la destitución de Dina Boluarte


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025