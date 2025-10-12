Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Cientos de miles de personas se reunieron el sábado 11 de octubre de 2025 en Londres para una marcha en apoyo a Palestina, con motivo del segundo aniversario del inicio del conflicto en Gaza y un día después de que entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

La manifestación comenzó en Embankment, junto al río Támesis, y se dirigió hacia Whitehall, cerca del Parlamento británico, donde varios oradores ofrecieron discursos al finalizar el evento.

La Palestine Solidarity Campaign (PSC), una de las organizaciones que promovió la marcha, expresó en redes sociales: "No dejaremos de hacer campaña hasta que termine la ocupación y el ‘apartheid’ israelí, y Palestina sea libre desde el río hasta el mar".

La marcha se desarrolló en su mayoría de manera pacífica, aunque la Policía Metropolitana de Londres realizó 14 arrestos por violaciones a la Ley de Orden Público y por otros delitos, como mostrar apoyo a un grupo ilegalizado.

Entre los asistentes se encontraba el ex líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien portó banderas y pañuelos palestinos, así como pancartas con mensajes que iban desde "tomar acción contra el genocidio no es un crimen" hasta acusaciones al primer ministro británico, Keir Starmer, de tener "sangre" en sus manos.

