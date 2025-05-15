Ministra de Justicia de Colombia renuncia por supuestos "intentos de injerencia"

La ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, presentó la renuncia irrevocable a su cargo por supuestos «intentos de injerencia» en sus decisiones, según dijo en una carta divulgada este jueves 15 de mayo, dirigida al presidente, Gustavo Petro, quien se encuentra en una visita oficial a China.

«Hoy he decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia y las diversas personas, puesto que en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo», dijo la ministra Buitrago en la carta, fechada el pasado 12 de abril.

En la misiva, Buitrago precisó que dejará su cargo a partir del 1 de junio, al tiempo que remarcó que sus actuaciones públicas y privadas «no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos».

En ese sentido, dijo que no sabe «quiénes y con qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones», de las que no da más detalles, aunque sostiene que prefiere seguir actuando con «principios claros de transparencia, equidad, rectitud y lejos de cualquier interés o privilegio personal o de terceros».

También lamentó no haber podido avanzar más en planes y programas por recortes presupuestales.

La renuncia de la ministra Buitrago ocurre en momentos en los que avanza la discusión de la reforma a la Justicia, iniciativa que ya superó el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con lo que queda a un paso de convertirse en ley.

La reforma busca modernizar y descongestionar el sistema judicial y ha tenido el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, al igual que varias bancadas, incluso sectores de oposición en Colombia.

Buitrago asumió el cargo en julio pasado en reemplazo de Néstor Osuna.

