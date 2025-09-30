Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, es el nuevo integrante del gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que queda sin visa para entrar a EEUU por "actos imprudentes e incendiarios".

La decisión de la Administración estadounidense se dio en respuesta a la participación de Florián en las manifestaciones convocadas en Nueva York para protestar en contra de la asistencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU). En esa movilizaciones también estuvo presente Petro, a quien también le revocaron la visa.

Tras la decisión, el miembro del tren ministerial de Petro escribió en redes sociales: "Nadie me quita el orgullo de haber presenciado en vivo el histórico y apoteósico discurso de mi presidente Petro ante la ONU.

Noticia al Día/RT