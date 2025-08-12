Martes 12 de agosto de 2025
Internacionales

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump

El ataque ucraniano contra una zona densamente poblada deberá ser "registrado" de inmediato por periodistas occidentales para culpar a Rusia, según el Ministerio de Defensa.

Por Andrea Guerrero

Moscú denuncia presunto ataque provocador de Kiev para empañar encuentro Putin-Trump
Foto: Agencia
El Ministerio de Defensa de Rusia informó este martes de una posible provocación de Ucrania en vísperas de la cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder estadounidense, Donald Trump, que se celebrará el 15 de agosto en Alaska.

Según el organismo, se planea un ataque contra una zona residencial densamente poblada de la región de Járkov. Intentarán que la responsabilidad del ataque recaiga en las Fuerzas Armadas de Rusia para crear "un fondo mediático negativo", señala la cartera.

El lunes 11 de agosto, un grupo de periodistas de medios extranjeros se trasladó en vehículos del Servicio de Seguridad de Ucrania a la localidad de Chugúyev con el pretexto de "preparar una serie de reportajes sobre los residentes de la ciudad".

"Justo antes de la cumbre del viernes, las Fuerzas Armadas de Ucrania planean [realizar] un ataque provocador con vehículos aéreos no tripulados y misiles contra una zona residencial densamente poblada o un hospital con un gran número de víctimas civiles, que deberá ser ‘registrado’ de inmediato por periodistas occidentales que hayan llegado [al lugar]", explica la cartera de Defensa rusa.

Según indica, todo esto se haría con el objetivo de crear "condiciones para la ruptura de la cooperación ruso-estadounidense en la resolución del conflicto en Ucrania". Las provocaciones también son posibles en otros asentamientos controlados por el régimen de Kiev.

  • Ucrania respondió a la noticia sobre los preparativos de la reunión con un fuerte aumento en el número de bombardeos contra zonas y objetos civiles en territorio ruso, denunció este martes el embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para los Crímenes del Régimen de Kiev, Rodión Miróshnik. Durante la semana del 4 al 10 de agosto, 127 civiles fueron afectados por los ataques ucranianos, 22 de los cuales perdieron la vida.
  • Por su parte, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, amenazó esta jornada con no reconocer los resultados de las conversaciones en Alaska. "Es imposible hablar de Ucrania sin Ucrania, y nadie lo aceptará", dijo. "Por lo tanto, la conversación entre el presidente de Estados Unidos […] y Putin puede ser importante para su relación bilateral, pero no pueden aprobar nada sobre Ucrania sin nosotros. Creo y espero que el presidente de Estados Unidos lo comprenda", agregó.

Noticia al Día / RT

Temas:

Al Dia

Ricardo Portillo confiesa que añora a Maracaibo: Tiene dos temas de temporada sonando y prepara otro a la Chinita

El artista espera poder visitar Maracaibo pronto
Al Dia

Segundo día de cámara ardiente para Miguel Uribe: Policía con estrictas medidas de seguridad

Los ciudadanos que deseen darle el último adiós deben pasar por tres filtros de seguridad obligatorios.
Internacionales

Un muerto en incendios forestales que azotan España

El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales
Internacionales

La Procuraduría General de Colombia apela la condena contra Álvaro Uribe

Según el documento firmado por el procurador Bladimir Cuadro, durante el fallo existieron vacíos en la valoración y evaluación de las pruebas presentadas en la etapa de juicio.

