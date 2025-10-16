Muere Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, a los 74 años

Ace Frehley, legendario guitarrista y fundador de la banda estadounidense KISS, falleció este jueves en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años.

Conocido como ‘the wild spaceman’ o ‘salvaje astronauta’, este emblemático guitarrista tocó con el grupo desde su inicio en 1973 hasta 1982, y luego nuevamente durante su período de reunión en los años noventa. "Estamos completamente devastados y desconsolados", expresó la familia de Frehley en un comunicado citado por Rolling Stone.

La familia agregó que Frehley contó con la compañía de su familia hasta su último respiro. "En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones y deseos de amor, cariño y paz al dejar este mundo".

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Frehley. A finales de septiembre se vio obligado a cancelar un concierto en la Feria del Valle del Antílope en Lancaster, California, tras sufrir una leve caída en su estudio que requirió hospitalización. Para entonces se informó que se encontraba bien pero que por órdenes médicas no podía viajar.

Luego, el 11 de octubre, canceló las fechas restantes de su gira 2025 por problemas de salud no especificados. Frehley lanzó este año su álbum ‘10,000 Volts’ y había realizado conciertos en varias ciudades de EE.UU.

