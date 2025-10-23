Muere ahogado niño venezolano en un tanque de agua dentro de su colegio en Ecuador

Un niño venezolano murió ahogado al caer en un tanque de agua dentro de su colegio, al sur de Ambato, en Ecuador.

El menor quedó identificado como, Neil Alessandro Quintana Mirabal.

Medios locales informaron, que el suceso ocurrió el pasado lunes 20 de octubre, en la unidad educativa Luis A. Martínez Agropecuario de la referida localidad.

La profesora a cargo del segundo año de básica B, tenía una cita médica en el IESS, por lo que debía ausentarse.

Su responsabilidad fue tomada por una pasante de 21 años, quien accedió a quedarse con los niños.

Cuando la joven fue hacia el grupo de estudiantes se dio cuenta de que uno de los menores no estaba, por lo que de inmediato comenzaron a buscarlo hasta que otros estudiantes dijeron que la cabeza de una persona se podía ver flotando en el tanque reservorio, reseñó el medio La Hora.

Al llegar al lugar se percataron de que se trataba del menor. Uno de los docentes logró rescatar el cuerpo del infante al que le dieron primeros auxilios.

El terrible suceso fue notificado a la madre del menor, quien reconoció el cadáver de su hijo antes de que fuera trasladado al Centro de Investigaciones Forenses de Ambato para la autopsia.

Condolencias

El Ministerio de Educación expresó sus condolencias a través de las redes sociales.

"Ante el sensible fallecimiento del estudiante Neil Alessandro Quintana Mirabal, expresamos nuestro profundo sentimiento de pesar y solidaridad a su familia y a toda la comunidad educativa de Ambato".

Por su parte, las autoridades competentes han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de este hecho.

