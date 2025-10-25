Muere la Reina Madre de Tailandia a los 93 años

El Palacio Real de Tailandia ha comunicado el fallecimiento de la exreina Sirikit, madre del actual rey, a la edad de 93 años.

Según el anuncio difundido por el Palacio y recogido por AFP, la Reina Madre falleció en el Hospital Chulalongkorn tras un deterioro en su salud.

Sirikit, quien fue esposa del difunto rey Bhumibol Adulyadej, que gobernó Tailandia desde 1946 hasta 2016, era reconocida por su elegancia y su notable influencia dentro de la familia real.

Su cumpleaños, el 12 de agosto, fue declarado Día de la Madre y se convirtió en una festividad nacional en 1976. En 2019, recibió el título oficial de Reina Madre.

Durante su juventud, Sirikit fue comparada con Jackie Kennedy, ganándose el apodo de la “Jackie Kennedy de Asia”. Su fallecimiento ha llevado al país a entrar en un periodo de luto oficial que durará un año.

🔴 | Fallece Sirikit, la Reina Madre de Tailandia, quien desde octubre, sufría una infección en la sangre.



Aunque el equipo médico le brindó los máximos cuidados, su condición fue empeorando progresivamente hasta que el viernes 24 de octubre de 2025, a las 21:21 horas, falleció… pic.twitter.com/jUm7Bx0u1T — Jose Moreno (@Josemn1_) October 24, 2025

