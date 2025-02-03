Sábado 16 de agosto de 2025
Internacionales

Muere León Bosch García a los 89 años, reconocido pintor e hijo del expresidente Juan Bosch

Bosch García nació en Santo Domingo en el 1936 y destacó por su talento como paisajista, retratista y bodegoncista, siendo este último estilo el que más cultivó

Por María Briceño

Muere León Bosch García a los 89 años, reconocido pintor e hijo del expresidente Juan Bosch
Foto: agencia
El pintor León Bosch García, hijo del expresidente de la República Dominicana Juan Bosch, falleció en Washington D.C. a los 89 años.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.

Bosch García nació en Santo Domingo en el 1936 y destacó por su talento como paisajista, retratista y bodegoncista, siendo este último estilo el que más cultivó y le permitió obtener múltiples premios y menciones de honor a lo largo de su carrera, según información de la Galería de Arte Dominicana.

Realizó estudios artísticos en el extranjero, principalmente en Madrid, donde pasó tres años como copista en el Museo del Prado, especializándose en la obra de Velázquez y otros maestros del barroco. Además, recorrió importantes museos de Europa, como en Italia, Austria, Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra, para estudiar la técnica de los pintores clásicos.

A lo largo de su carrera, Bosch García participó en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en el país y en el extranjero. Sus obras se encuentran en colecciones privadas alrededor del mundo, y su legado perdura en la historia del arte dominicano.

En 1998, Bosch García se integró al Ministerio de Relaciones Exteriores, marcando otro hito en su multifacética vida.

Noticia al Día/Información de Noticias SIN

