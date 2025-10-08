Miércoles 08 de octubre de 2025
Muertos y heridos por un ataque ucraniano que afectó infraestructura civil en Rusia

Dos edificios residenciales y cinco autos también se vieron afectados por el ataque

Por Andrea Guerrero

Muertos y heridos por un ataque ucraniano que afectó infraestructura civil en Rusia
Foto: Agencia
Al menos tres personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un ataque ucraniano con misiles lanzado la mañana de este miércoles contra la localidad de Máslova Pristan, en la provincia rusa de Bélgorod, reportó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

El ataque afectó a una edificación civil, precisó el funcionario, señalando que bajo los escombros podría haber personas. Dos edificios residenciales y cinco autos también se vieron afectados por el ataque.

Las víctimas mortales son dos hombres y una joven, mientras que siete del total de 10 mujeres que resultaron heridas tuvieron que ser hospitalizadas.

Gladkov visitó el lugar de los hechos junto al ministro de Energía, Serguéi Tsiviliov.

Este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una reunión con los dirigentes del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor, así como con los comandantes de grupos de tropas en la zona de le operación militar especial.

"El enemigo, a pesar de sus tenaces intentos de resistencia, se retira a lo largo de toda la línea de contacto. Y en este contexto, el régimen de Kiev, deseoso de demostrar cierto éxito a sus patrocinadores occidentales, intenta adentrarse en territorio ruso y atacar objetivos completamente pacíficos. Esto no servirá de nada. Nuestra tarea es garantizar la seguridad de los ciudadanos rusos, las instalaciones estratégicas y la infraestructura civil, incluida la energética", declaró Putin.

Noticia al Día / RT

