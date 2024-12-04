Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Mujer pagará 20 años de cárcel por estafa piramidal de 200 millones de dólares

La exdirectora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EEUU) que lideró una estafa piramidal por la que…

Por Andrea Guerrero

Mujer pagará 20 años de cárcel por estafa piramidal de 200 millones de dólares
La exdirectora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EEUU) que lideró una estafa piramidal por la que defraudó unos 200 millones de dólares fue sentenciada a 20 años de prisión, informó la Fiscalía Federal.

Johanna Michely García, de 41 años y exdirectora general de MJ Capital Funding LLC, firma que operaba en el sureño condado de Broward, recibió el martes la máxima sentencia posible por el cargo de «conspiración para cometer fraude postal y electrónico», de acuerdo con la oficina de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

La mujer, que también enfrentaba otros 28 cargos que finalmente fueron desestimados, se había declarado culpable de fraude en julio pasado.

Según documentos judiciales, MJ Capital Funding ofrecía adelantos en efectivo a comerciantes, denominados MCA, un tipo de financiación a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con la Fiscalía federal, desde octubre de 2020 a agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (arrestado en 2022) y otros involucrados «solicitaron de manera fraudulenta dinero a inversionistas supuestamente para financiar las MCA de MJ Capital Funding».

La empresa, sin embargo, concedió pocos préstamos y no logró obtener las ganancias necesarias para pagar a los inversores los rendimientos prometidos.

Como resultado, García pagó a esos inversores a través de fondos de nuevos inversores «mientras malversaba millones de dólares para su propio beneficio personal».

«De los casi 200 millones de dólares recaudados, los inversores perdieron casi 90 millones de dólares», destacó la Fiscalía.

García, Hernández y otros asociados reclutaron además a personas para solicitar inversionistas adicionales, pagándoles un porcentaje del dinero que recaudaron.

Luego de que el FBI y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) cerraran MJ Capital Funding en el otoño de 2021, García, Ruiz Hernández y otros comenzaron a operar un nuevo esquema Ponzi que era idéntico al de MJ Capital Funding.

«García lideró este nuevo plan desde su inicio, hasta su arresto y después, mientras estaba bajo custodia de la Oficina de Prisiones», reveló la Fiscalía.

Ruiz Hernández fue acusado en agosto de 2022, se declaró culpable en abril de 2023 y en septiembre de ese año fue sentenciado a nueve años y dos meses de prisión.

Noticia al Día / Unión Radio

