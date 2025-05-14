Mujica pidió ser enterrado en su casa de campo al lado de su perra Manuela

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mújica se caracterizó por su franqueza y estilo de vida austero.

Durante su presidencia, de marzo de 2010 a marzo de 2015, Mujica conducía a la oficina presidencial desde su casa de campo en las afuera de Montevideo en un modelo Volkswagen. Incluso, donaba la mayor parte de su salario a la caridad, lo que le valió el título del presidente más pobre del mundo.

En una de sus últimas entrevista, publicada en diciembre de 2024 por CNN, Pepe Mujica compartió su última voluntad: pidió ser cremado y enterrado junto a su perra, Manuela.

El exmandatario reflexionó sobre que él no creía que hubiera un más allá, es decir, algo después de la muerte, que el paraíso y el infierno se vivía en este “cacho que estamos vivos”. Aunque, sin tener certeza de su visión de la muerte, esperaba estar equivocado.

“En lo personal pienso que la vida es la aventura de las moléculas, que este cacho que estamos vivos en el planeta es el paraíso y el infierno, todo junto, acá. (…) Mi futuro destino está abajo de secuoya donde está enterrada Manuela, cuando me muera me van a quemar y me van a enterrar ahí”, dijo el expresidente uruguayo.

Manuela fue el lomito que acompañó al expresidente José Mujica durante varios años, incluso se le veía al mandatario cargarla cuando era presidente de Uruguay.

Noticia al Día/Información de El Financiero