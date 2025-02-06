Martes 19 de agosto de 2025
Mulino rechaza comunicado del Gobierno de Trump sobre el canal de Panamá: está basado en "una falsedad intolerable"

La declaración de Panamá contradijo directamente la afirmación del Departamento de Estado a primera hora de la tarde de este miércoles

Por Christian Coronel

Mulino rechaza comunicado del Gobierno de Trump sobre el canal de Panamá: está basado en
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó este jueves la información divulgada el miércoles por el Gobierno de Estados Unidos que indicaba que su país habría aceptado no cobrar por el tránsito de los buques estadounidenses en el canal interoceánico. Es una “falsedad (…) intolerable”, dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal, este jueves.

“Me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado (de EE.UU.) de ayer, porque están haciendo comunicados importantes (…) en función de una falsedad, y eso es intolerable, simple y sencillamente intolerable”, dijo indicó Mulino, citado por EFE, quien además dijo que su cargo no le da la potestad de controlar los peajes del canal.

Mulino añadió que los costos de los peajes a las embarcaciones de Estados Unidos no son altas. “Tampoco que el peaje del canal está quebrando la economía de Estados Unidos. No, señor. Andan por US$ seis o siete millones por año en función de la cantidad de naves que cruzan”, dijo el presidente panameño. CNN está intentando contactar al Gobierno estadounidense para conocer su posición sobre las cifras y declaraciones brindadas por el presidente Mulino.

El mandatario panameno dijo también que previo a la rueda de prensa habló con el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, para que tanto él como a otros embajadores en otros países “desmientan esta situación” que volvió a calificar en la rueda de prensa como “para nada agradable”.

El miércoles Panamá ya había desmentido la afirmación del Departamento de Estado según la cual la nación centroamericana había acordado dejar de cobrar tasas a los buques del Gobierno estadounidense por transitar por el famoso canal.

"En atención a una publicación divulgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Autoridad del canal de Panamá, facultada para fijar peajes y otros derechos por transitar el canal, comunica que no ha realizado ajuste alguno a las mismos”, dijo la autoridad en un comunicado, en el que agregó que estaba dispuesta a establecer un diálogo con EE.UU.

La declaración de Panamá contradijo directamente la afirmación del Departamento de Estado a primera hora de la tarde de este miércoles.

“Los buques del Gobierno de EE.UU. pueden ahora transitar por el canal de Panamá sin cobrar tasas, ahorrando al Gobierno de EE.UU. millones de dólares al año”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado publicado en X junto a una imagen de un buque naval entrando en las esclusas del canal. EE.UU. ha reclamado a Panamá un supuesto control chino del canal, algo que tanto Panamá como China han negado.

CNN

