Mulino tras la reunión sobre el canal de Panamá con congresistas de EEUU: "Fue en gran medida música para sus oídos"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves, 20 de marzo que sostuvo una reunión "muy positiva" con una delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos que visitó el país, a la que le explicó sobre la realidad del Canal interoceánico y pudo así "desmentir muchas de las cosas" que se han vertido en los últimos meses contra la administración de la vía interoceánica desde la Casa Blanca.

"Les amplié, les expliqué y les desmentí muchas de las cosas. Fue una reunión muy positiva, sobre todo porque era en gran medida música para sus oídos (…) no estaban enterados de muchas de las cosas que yo planteé allí", informó Mulino durante su conferencia de prensa semanal, precisando que recibió el miércoles a cinco congresistas de los partidos Republicano y Demócrata.

Mulino ha rechazado categórica y sostenidamente la denuncia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que China controla el Canal de Panamá por la presencia de un operador hongkonés en dos de los cinco puertos que existen en torno a la vía, y ha respondido que el paso navegable "es y seguirá siendo" panameño ante la afirmación de su colega de que lo recuperará para EEUU, que lo construyó y administró en el siglo pasado durante más de 80 años.

A los congresistas estadounidenses "les expliqué lo que ha sido el canal en 25 años (en manos del Estado panameño), el antes y ahora, el canal ampliado, la inversión que eso representó para el Estado panameño (…) En fin, temas generales que dominamos los panameños, pero que sentí que era una buena ocasión, porque tal y como me dijeron, esa información va a fluir hacia arriba", agregó.

EEUU transfirió el Canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en razón de los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La administración panameña amplió la vía mediante un proyecto de 5.500 millones de dólares en servicio desde 2016 que ha multiplicado sus ingresos y su valor estratégico.

Estados Unidos es el principal cliente del paso navegable, pues el 70 % de la carga que lo cruza va o sale de él, seguido de China y Japón.

No plantean ninguna medida en contra del Canal

De acuerdo con información de la prensa, la delegación estadounidense estuvo conformada por los representantes republicanos Gary Palmer (Alabama), Randy Weber (Texas), Mariette Miller-Meeks (Iowa), Tom Kean (Nueva Yersey) y el demócrata Scott Peters (California), además de Mary Martin y Tuley Wrigth, jefe del Consejo de Energía del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes y director del Equipo de Energía y Minorías del mismo comité, respectivamente.

Mulino comentó que la delegación no le habló "de ninguna medida del Congreso" de EEUU contra el Canal, como han indicado informaciones relativas a supuestos pedidos de Trump e investigaciones de organismos de ese país.

Sobre la investigación iniciada por la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés) a siete puntos de comercio marítimo, entre ellos el canal de Panamá, para detectar posibles "condiciones desfavorables" para su transporte marítimo en el comercio exterior, Mulino expresó que le "alegra que se instruyan respecto del problema de movilización de carga a nivel mundial".

Respecto a la información difundida por la cadena estadounidense NBC News sobre que Trump ha pedido al Pentágono preparar varios planes para su idea de retomar el control del Canal, el presidente de Panamá dijo que se trataba de un "refrito" periodístico.

"No hemos podido encontrar ninguna fuente con nombre y apellido de esa información, que en el lenguaje de ustedes me pareció más un refrito que otra cosa. Así que si nadie le pone la firma a semejante aseveración, yo no le presto" atención, añadió.

