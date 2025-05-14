Murió Steve Pepoon, escritor de ‘Los Simpson’ y ‘Alf’

Steve Pepoon, guionista de ‘Los Simpson’, ‘Alf’ y ‘Roseanne’, entre otras series, murió repentinamente a la edad de 68 años cerca de su casa en la ciudad de Paola (Kansas, EE.UU.) el pasado 3 de mayo, informó este martes su esposa Mary Stephenson.
Durante los dos últimos años, Pepoon había recibido tratamiento por una enfermedad llamada amiloidosis cardíaca, que hace que una proteína denominada amiloide se acumule en el organismo, afectando a su funcionamiento.
Por su participación en ‘Los Simpson’, ganó un premio Emmy por el capítulo 13 de la temporada 2, titulado ‘No robarás’, en Latinoamérica; ‘Homer contra Lisa y el octavo mandamiento’, en España.
Noticia al Día/RT