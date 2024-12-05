Namibia elige a una mujer como presidenta por primera vez en la historia

Namibia eligió a una mujer como presidenta por primera vez en la historia. Netumbo Nandi-Ndaitwah es la nueva líder del país africano tras su victoria en las elecciones llevadas a cabo la semana pasada, que fueron extendidas hasta el fin de semana por problemas técnicos y logísticos.

La política que representa al partido gobernante Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO) obtuvo un 58 % de los votos, seguida por el candidato opositor del partido Patriotas Independientes por el Cambio (IPC), Panduleni Itula, que alcanzó un 25,8 %, según la autoridad electoral.

"La nación de Namibia ha votado por la paz y la estabilidad", dijo la presidenta electa en su discurso de agradecimiento el martes por la noche tras el anuncio de los resultados.

Con su triunfo, Nandi-Ndaitwah, de 72 años, extiende el control de SWAPO, que ha estado en el poder desde 1990.

Noticia al Día/RT