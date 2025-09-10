Miércoles 10 de septiembre de 2025
Internacionales

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

El Aeropuerto Internacional de Tribhuvan en Katmandú fue clausurado después de que grupos de manifestantes intentaran asaltar su zona restringida, lo que precipitó su control por parte de las fuerzas armadas.

Por Candy Valbuena

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento
El Aeropuerto Internacional de Tribhuvan en Katmandú, la principal puerta de entrada y salida de Nepal fue reabierto tras casi 24 horas de cierre por la grave crisis de seguridad desatada por las protestas juveniles del movimiento autodenominado "GeneraciónZ". Foto: Agencias
Las autoridades de Nepal reabrieron este miércoles, 10 de septiembre el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan en Katmandú, la principal puerta de entrada y salida del país, tras casi 24 horas de cierre debido a la grave crisis de seguridad desatada por las protestas juveniles del movimiento autodenominado "GeneraciónZ".

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN) anunció en un comunicado que las operaciones se reanudaban a partir de las 15:30 hora local (09:45 GMT), después de que el Ejército tomara el control total de las instalaciones para garantizar la seguridad.

El cierre, que se produjo el martes en el punto álgido de los disturbios, dejó varados a cientos de pasajeros, muchos de ellos nepalíes que regresaban al país para la temporada de festivales de otoño, una de las épocas de mayor afluencia del año, según informaron las aerolíneas.

El cierre

El aeropuerto fue clausurado después de que grupos de manifestantes intentaran asaltar su zona restringida, lo que precipitó su control por parte de las fuerzas armadas.

Compañías nacionales como Buddha Air, la mayor operadora del país, informaron a EFE que planean reanudar por completo sus operaciones a primera hora del jueves.

Dimisión del Gobierno

La reapertura del aeropuerto es uno de los primeros signos de un intento de vuelta a la normalidad en Nepal, un día después de que el país se sumiera en el caos con la dimisión del Gobierno, el incendio de instituciones y una oleada de violencia que ha dejado al menos 25 muertos.

El país permanece bajo un toque de queda nacional impuesto por el Ejército y sin Gobierno.

Lee también: Muere quemada la esposa de un ex primer ministro de Nepal durante un ataque a su vivienda

Noticia al Día/Con información de EFE

