Martes 26 de agosto de 2025
Netanyahu afirma estar dispuesto a una tregua temporal en Gaza con este fin

"Si existe la posibilidad de un alto el fuego temporal para traer más rehenes a casa -y subrayo, un alto el fuego temporal-, estamos preparados para ello", dijo Netanyahu en un discurso televisado, añadiendo que "hay 20 rehenes que, sin duda, están vivos"

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Israel está dispuesto a un alto el fuego temporal en la Franja de Gaza para la liberación de los rehenes, declaró el miércoles el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, informan medios locales.

"Si existe la posibilidad de un alto el fuego temporal para traer más rehenes a casa -y subrayo, un alto el fuego temporal-, estamos preparados para ello", dijo Netanyahu en un discurso televisado, añadiendo que "hay 20 rehenes que, sin duda, están vivos".

El primer ministro aseguró que para el final de la operación Carros de Gedeón todo el enclave palestino "estará bajo control de seguridad israelí y Hamás será completamente derrotado".

Netanyahu también esbozó sus condiciones para poner fin a la guerra. "Tengo noticias: estoy dispuesto a poner fin a los combates bajo condiciones claras", señaló. "Todos los rehenes regresan, los dirigentes de Hamás se exilian de Gaza y el grupo es desarmado – y entonces empezamos a aplicar el plan del [presidente estadounidense Donald] Trump en Gaza", concluyó.

Noticia al Día / RT

