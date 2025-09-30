Martes 30 de septiembre de 2025
Al Dia

Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

La madrugada de este martes 30 de septiembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que durante el encuentro que…

Por María Briceño

Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La madrugada de este martes 30 de septiembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.

"Rotundamente, no", dijo Netanyahu en un vídeo publicado durante la madrugada de este martes en su cuenta de X en el que hizo balance de su cuarta visita a Washington en lo que va de año.

Y agregó sobre la creación del Estado Palestino: "Ni siquiera está escrito en el acuerdo".

El acuerdo de paz para Gaza presentado este lunes por Trump en la Casa Blanca junto al dirigente israelí contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y también la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Así lo recoge el punto número 19: "A medida que avanza la reconstrucción de Gaza y se lleva a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina, es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino".

En su vídeo, Netanyahu insistió en que Israel «asumirá la responsabilidad de la seguridad» de la franja, «incluyendo un perímetro de seguridad» e insistió en que ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP) formarán parte de la administración civil que asuma el gobierno tras el fin de la guerra.

Sin embargo, en el punto número 9 del plan de paz se incide en que la ANP, una vez completadas su reformas, podrá "recuperar el control de Gaza de manera segura y efectiva".

"Probablemente no le sorprenda saber que una abrumadora mayoría del público israelí no cree que la Autoridad Palestina realmente cambie", dijo Netanyahu.

Lee también: Francia reconoce al Estado palestino

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Inaugurarán muestra bibliográfica sobre José Gregorio Hernández este jueves 2-Oct

Inaugurarán muestra bibliográfica sobre José Gregorio Hernández este jueves 2-Oct

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 26 de septiembre de 2025 en el…
Nacionales

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Se espera lluvias en el Zulia
Nacionales

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

La SUDEBAN es una institución autónoma adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado financiero venezolano
Al Dia

La FVF confirmó a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador interino de la Vinotinto

El estratega asumirá para enfrentar los duelos ante Argentina y Belice, los días 14 y 18 de octubre


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025