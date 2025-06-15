Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Niegan derecho a visita de venezolanos recluidos en Cecot

Familiares de los criollos deportados, acompañados por sus representantes legales, entregaron varias solicitudes ante la Dirección General de Centros Penales en San Salvador para realizar una visita formal al penal y constatar el estado físico y psicológico de los detenidos

Por Andrea Guerrero

Niegan derecho a visita de venezolanos recluidos en Cecot
Foto: VTV
La delegación venezolana que arribó a El Salvador el martes pasado culminó su visita al país centroamericano sin respuesta alguna sobre sus familiares retenidos ilegalmente por el gobierno de Nayib Bukele en el Centro Penitenciario Contra el Terrorismo (Cecot), pese a no tener antecedentes o proceso judicial en esa nación.

Familiares de los criollos deportados, acompañados por sus representantes legales, entregaron varias solicitudes ante la Dirección General de Centros Penales en San Salvador para realizar una visita formal al penal y constatar el estado físico y psicológico de los detenidos.

Luego de entregar la solicitud al director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, los representantes de los detenidos visitaron la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con el objetivo de hacer la petición de supervisión de las condiciones en las que se encuentran los reclusos. Sin embargo, a la fecha no han obtenido respuesta alguna.

Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, de 24 años, deportado a El Salvador, expresó su desilusión al no poder lograr lo prometido a su hermana al salir de Venezuela rumbo al país centroamericano. “Venía con mucha ilusión, le prometí a mi hermana que pronto el niño estaría en libertad, y a muchas madres. No quiero que pierdan la fe. Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos”, declaró a los medios internacionales. 

Penal debe permitir la visita

El representante de la Fundación Amparo Internacional de Venezuela, Walter Márquez, cuestionó las violaciones al proceso judicial cometido contra los migrantes venezolanos y el irrespeto a sus derechos humanos consagrados en la carta de las Naciones Unidas. “Están allí sin ningún proceso judicial y sin ningún delito cometido en este país”, afirmó Márquez.

El activista reiteró que a los detenidos se les debe garantizar el derecho a la visita y permitir a sus familiares constatar el estado en que se encuentran, ya que no saben nada de ellos desde hace más de tres meses.

La delegación venezolana estuvo toda la semana en la nación salvadoreña pidiendo ayuda ante todas las instancias. Incluso visitaron la Nunciatura Apostólica de San Salvador, donde entregaron un documento solicitando la intervención del Papa León XIV en este caso.

Esperan hacer una segunda visita al país centroamericano y así obtener resultados más positivos para las familias que esperan el retorno de sus familiares a Venezuela sanos y salvos.

Noticia al Día / VTV

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Encendido de Bella Vista será el próximo 7 de noviembre

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda "El Virolo"

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de 'Grey's Anatomy' a los 46 años en un trágico accidente

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: "Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera"

Este 22-Sep el IVSS pagará la pensión correspondiente a octubre de 2025

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Noticias Relacionadas

Zulia

Conozca las avenidas que estarán cerradas por motivo de la Ciclovía en Maracaibo este domingo 21-Sep

El cierre se llevará a cabo a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 am
Zulia

Alcaldía de Maracaibo lleva mercados populares a Idelfonso Vásquez

La Alcaldía de Maracaibo lleva jornadas populares a la parroquia Idelfonso Vásquez. La iniciativa, esta diseñada para que las comunidades tengan acceso a productos esenciales con precios solidarios.
Zulia

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

El potazo iniciará a partir de las 8:00 de la mañana y finaliza a las 6:00 de la tarde
Deportes

Cpbez inaugura con nocaut torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas

Varias leyendas vivientes del deporte zuliano, como Betulio González, Yojer Medina y Johanna Fuenmayor, entre otros, recibieron reconocimientos

