Domingo 24 de agosto de 2025
Internacionales

No hay motivo de preocupación: Sheinbaum tras la victoria de Trump en EE UU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles 6 de noviembre que no debe haber ningún tipo de temor…

Por Ernestina García

No hay motivo de preocupación: Sheinbaum tras la victoria de Trump en EE UU
Foto: Renato Aguirre
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles 6 de noviembre que no debe haber ningún tipo de temor por el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU.

Lee también: Elecciones de EE. UU.: aumenta la tensión entre migrantes en frontera norte de México

"A todas y a todos los mexicanos: no hay ningún motivo de preocupación", afirmó la mandataria en su habitual conferencia de prensa al descartar tensiones con el próximo Gobierno estadounidense.

"México siempre sale adelante. Somos un país libre, independiente y soberano y va a haber buena relación con Estados Unidos. Estoy convencida de ello", agregó en un mensaje que incluyó a los mercados.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esperará al término del cómputo de votos para emitir su postura en torno a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sobre el triunfo de Donald Trump dijo que es “prudente esperar” y envió un mensaje a los paisanos radicados en ese… pic.twitter.com/qbfDIsDFEH

— Azucena Uresti (@azucenau) November 6, 2024
También precisó que sus palabras están dirigidas a las y los migrantes mexicanos que viven en EE.UU., y a las y los empresarios, ya que Trump ha amenazado con imponer sanciones comerciales contra México en represalia por sus políticas migratorias y de lucha contra el narcotráfico.

Por otra parte, la presidenta explicó que la cancillería mexicana emitirá un mensaje formal sobre las elecciones en el país vecino hasta que terminen de contarse los votos en los estados que todavía faltan.

"Ya se manifestó el presidente Trump pero es prudente esperar", dijo al considerar que es necesario que se expida Kamala Harris, la contrincante demócrata.

"Vamos a esperar, todavía no termina la primera parte del proceso y vamos a ser muy responsables para hacer el comunicado oficial", dijo.

La presidenta recordó que el Tratado de México, EE.UU. y Canadá ha sido fundamental para consolidar la integración económica regional. En el plano bilateral, precisó que México y EE.UU. se favorecen por su intercambio comercial.

"Es una fortaleza de ambos, no competimos entre nosotros sino al revés: nos complementamos. Esto es algo que lo saben los empresarios mexicanos y los empresarios estadounidenses que tienen inversiones en México", aseguró.

En ese sentido, señaló que las exportaciones de México a EE.UU. han crecido, lo que implica una fortaleza "indispensable en el terreno incluso geopolítico".

Por eso, confió en que habrá "mucha coordinación" con los empresarios mexicanos y estadounidenses, lo que permitirá que la economía mexicana continúe un proceso ascendente.

Con respecto a otros temas de la relación bilateral, reiteró que en diálogo que alto nivel que sostienen ambos países México explicará que ha reducido en un 75 % la migración en su frontera norte, y de una forma humanitaria.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Onda tropical N°30 se acerca a Venezuela con fuertes vientos

Onda tropical N°30 se acerca a Venezuela con fuertes vientos

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Noticias Relacionadas

Sucesos

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Un fatídico accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este domingo 24 de agosto, dejó como resultado una mujer muerta y al menos tres personas heridas de gravedad (entre las que se encuentran dos niños), cuando el chofer de una camioneta negra y el de un vehículo pequeño, colisionaron de frente en la vía al sector Los Bucares del municipio Maracaibo.

Internacionales

Papa León XIV defiende los derechos de débiles frente a poderosos

El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante…
Internacionales

Incendio de gran magnitud arrasa planta industrial en EEUU

El estallido ocurrió en las instalaciones de Smitty’s Supply, un fabricante y distribuidor de lubricantes y aceites para motor
Internacionales

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el mes pasado una licencia restringida a Chevron que le permite a la compañía estadounidense operar en el país de la OPEP y exportar su petróleo después de una pausa de tres meses provocada por políticas más estrictas hacia Venezuela sancionada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025