No hay motivo de preocupación: Sheinbaum tras la victoria de Trump en EE UU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles 6 de noviembre que no debe haber ningún tipo de temor por el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU.

"A todas y a todos los mexicanos: no hay ningún motivo de preocupación", afirmó la mandataria en su habitual conferencia de prensa al descartar tensiones con el próximo Gobierno estadounidense.

"México siempre sale adelante. Somos un país libre, independiente y soberano y va a haber buena relación con Estados Unidos. Estoy convencida de ello", agregó en un mensaje que incluyó a los mercados.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esperará al término del cómputo de votos para emitir su postura en torno a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sobre el triunfo de Donald Trump dijo que es “prudente esperar” y envió un mensaje a los paisanos radicados en ese… pic.twitter.com/qbfDIsDFEH

— Azucena Uresti (@azucenau) November 6, 2024

También precisó que sus palabras están dirigidas a las y los migrantes mexicanos que viven en EE.UU., y a las y los empresarios, ya que Trump ha amenazado con imponer sanciones comerciales contra México en represalia por sus políticas migratorias y de lucha contra el narcotráfico.

Por otra parte, la presidenta explicó que la cancillería mexicana emitirá un mensaje formal sobre las elecciones en el país vecino hasta que terminen de contarse los votos en los estados que todavía faltan.

"Ya se manifestó el presidente Trump pero es prudente esperar", dijo al considerar que es necesario que se expida Kamala Harris, la contrincante demócrata.

"Vamos a esperar, todavía no termina la primera parte del proceso y vamos a ser muy responsables para hacer el comunicado oficial", dijo.

La presidenta recordó que el Tratado de México, EE.UU. y Canadá ha sido fundamental para consolidar la integración económica regional. En el plano bilateral, precisó que México y EE.UU. se favorecen por su intercambio comercial.

"Es una fortaleza de ambos, no competimos entre nosotros sino al revés: nos complementamos. Esto es algo que lo saben los empresarios mexicanos y los empresarios estadounidenses que tienen inversiones en México", aseguró.

En ese sentido, señaló que las exportaciones de México a EE.UU. han crecido, lo que implica una fortaleza "indispensable en el terreno incluso geopolítico".

Por eso, confió en que habrá "mucha coordinación" con los empresarios mexicanos y estadounidenses, lo que permitirá que la economía mexicana continúe un proceso ascendente.

Con respecto a otros temas de la relación bilateral, reiteró que en diálogo que alto nivel que sostienen ambos países México explicará que ha reducido en un 75 % la migración en su frontera norte, y de una forma humanitaria.

Noticia al Día/RT