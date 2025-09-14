Domingo 14 de septiembre de 2025
Al Dia

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Ya desde el 1° de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a nacionales de Venezuela y otros 39 países

Por Candy Valbuena

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 123, en el que "denuncia en todo su contenido" el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela. Foto: Dante Fernández/AFP/AFP
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 123, en el que "denuncia en todo su contenido" el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, un instrumento que regulaba un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencias de venezolanos en ese país.

Ya el pasado mes de agosto la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, había votado a favor de terminar con el Estatuto Migratorio, firmado hace quince años.

La medida fue aprobada entonces gracias a los 86 votos a favor del oficialismo, del conservador Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo Gobierno se firmó y ratificó el decreto, se abstuvo.

El correísta Ricardo Patiño, encargado de firmar el acuerdo en 2010, cuando era canciller del Gobierno de Correa, sostuvo durante el debate que la RC no consideraba que el fin del acuerdo sea lo mejor.

Lo ideal, según él, era que estas alianzas se perpetúen para beneficiar a los ciudadanos de ambas partes. "No nos oponemos, pero votaremos en abstención", señaló entonces.

El quinto con más venezolanos

Fue el propio presidente Noboa quien el pasado 11 de marzo solicitó a la Cancillería iniciar el proceso de denuncia del estatuto debido a que, según se sustentó en un decreto ejecutivo, se registraban "suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria".

Ecuador es el quinto país con la comunidad venezolana más grande en su territorio, al registrar unas 444 mil 800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Exigen Visa

Desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a aquellos nacionales de unos cuarenta países -entre ellos Venezuela- a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país.

La implementación de la medida "busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio", apuntó a finales de agosto la Cancillería al anotar que el Gobierno de Ecuador "reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente".

Lee también: Ecuador exigirá visa de transeúnte a ciudadanos de 40 países desde el 1°-Sept: Venezolanos incluidos

EFE

Sucesos

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Cinco hombres de nacionalidad venezolana fueron detenidos, en Lima, por su presunta participación en el asesinato de Zetro Leonardo Purba,…
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Más de mil personas beneficiadas

Al Dia

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Este será su primer cumpleaños al frente del Vaticano, tras su elección pontificia del pasado 8 de mayo
Zulia

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco

El suministro de agua beneficia actualmente a comunidades de las parroquias Marcial Hernández, Francisco Ochoa y San Francisco

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
