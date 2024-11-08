Nueva York eliminó programa que otorgaba vales a migrantes para comprar comida

La ciudad de Nueva York anunció que ya no emitirá vales a los inmigrantes para pagar alimentos, poniendo fin a un programa controvertido que había sido atacado repetidamente por conservadores y otros.

«A medida que avanzamos hacia una contratación más competitiva para los programas de solicitantes de asilo, hemos decidido no renovar el contrato de emergencia para este programa piloto una vez que concluya el período de un año», dijo la oficina del alcalde Eric Adams en un comunicado.

El programa piloto distribuyó tarjetas de débito a las familias migrantes alojadas en hoteles financiados por la ciudad, permitiéndoles comprar su propia comida.

Aunque algunos calificaron el programa de gasto adicional, en un principio se concibió como una forma de ahorrar dinero al dejar de comprar alimentos que los solicitantes de asilo no querían comer. La ciudad calcula que costó la mitad que el servicio de entrega de comidas envasadas al que reemplazó.

Desde finales de marzo, la ciudad ha proporcionado tarjetas de débito prepagas por un total de 3,2 millones de dólares a unas 2.600 familias migrantes que viven en hoteles para que puedan comprar alimentos y suministros para bebés.

Las tarjetas, distribuidas en el centro de admisión de la ciudad en el Hotel Roosevelt, le dan a una familia de cuatro personas alrededor de $350 por semana para ir de compras a las tiendas locales para comprar alimentos y suministros para bebés. Internacionales.

Noticia al Día / El Regional del Zulia