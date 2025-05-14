Nueve muertos y 10 heridos tras bestial choque entre un camión y un autobús en Brasil

Nueve personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras el choque entre un tractocamión y un microbús de pasajeros, en una vía del estado brasileño de Minas Gerais, informaron fuentes oficiales.

El accidente ocurrió la noche del martes 13 de mayo, cerca del municipio de Grão Mocol, al norte del estado minero.

En un comunicado enviado a EFE, el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informó que la colisión ocurrió en una zona de difícil acceso cuando los dos automotores se dirigían por vías opuestas.

Según el organismo, el impacto con el tractocamión, pese a estar sin mercancía, hizo que el microbús se saliera de la vía, dificultando el rescate de las víctimas, de las cuales varías quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos.

De los ocupantes del microbús, ocho murieron y otros ocho resultaron heridos y fueron trasladados al hospital más cercano de la región.

El conductor y el otro pasajero que le acompañaba en el tractocamión sufrieron heridas leves.

Los hechos son investigados por la Policía de Carreteras.

Noticia al Día / EFE