Nueve muertos y más de 40 heridos tras caer autobús desde un puente en Argentina

Nueve fallecidos y al menos 40 personas resultaron heridas en un terrible accidente vial, en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.

El hecho se registró la madrugada de este domingo 26 de octubre, cuando un autobús cayó de un puente.

Se conoció, que el automotor de dos piso, perteneciente a la empresa Sol del Norte, chocó de frente con un carro Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Medios locales agregaron, que en el bus viajaban unas cincuenta personas. Al parecer, en el sitio se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

Temprano, la Policía de Misiones, reportó dos muertos, pero en un segundo informe revelaron los nueve fallecidos.

En el lugar trabajaron 150 efectivos policiales, bomberos y equipos médicos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales de Oberá, Campo Viera y Posadas.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del autobús fueron evacuados, mientras continuaban las labores en el nivel inferior, donde aún permanecían personas atrapadas.

La Policía indicó que la empresa del autobús no contaba con la lista de pasajeros, por lo que la fuerza de seguridad provincial “trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes”.

Noticia al Día / La Estrella