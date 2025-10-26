Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

Nueve muertos y más de 40 heridos tras caer autobús desde un puente en Argentina

En el automotor viajaban unas cincuenta personas y cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada

Por Greily Nuñez

Nueve muertos y más de 40 heridos tras caer autobús desde un puente en Argentina
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Nueve fallecidos y al menos 40 personas resultaron heridas en un terrible accidente vial, en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.

El hecho se registró la madrugada de este domingo 26 de octubre, cuando un autobús cayó de un puente.

Se conoció, que el automotor de dos piso, perteneciente a la empresa Sol del Norte, chocó de frente con un carro Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Medios locales agregaron, que en el bus viajaban unas cincuenta personas. Al parecer, en el sitio se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

Temprano, la Policía de Misiones, reportó dos muertos, pero en un segundo informe revelaron los nueve fallecidos.

En el lugar trabajaron 150 efectivos policiales, bomberos y equipos médicos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales de Oberá, Campo Viera y Posadas.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del autobús fueron evacuados, mientras continuaban las labores en el nivel inferior, donde aún permanecían personas atrapadas.

La Policía indicó que la empresa del autobús no contaba con la lista de pasajeros, por lo que la fuerza de seguridad provincial “trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes”.

Noticia al Día / La Estrella

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

Noticias Relacionadas

Internacionales

Nueve muertos y más de 40 heridos tras caer autobús desde un puente en Argentina

En el automotor viajaban unas cincuenta personas y cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada
Internacionales

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

«Prosigue incesantemente nuestra oración por la paz, particularmente con el rezo comunitario del santo rosario. Contemplando los misterios de Cristo junto a la Virgen María, hacemos nuestro el sufrimiento y la esperanza de los niños, madres, padres y ancianos víctimas de la guerra», animó ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro
Internacionales

El huracán Melissa alcanza la categoría 4

"Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales en algunas zonas de Jamaica y el sur de La Española hasta mediados de semana", advirtió el centro
Al Dia

Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

El conjunto merengue se posiciona con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona en la cima de la tabla de LaLiga

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025