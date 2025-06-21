Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Ocho muertos al caer un globo aerostático en Brasil: Viajaban 21 personas a bordo

El gobernador del estado brasileño de Santa Catarina confirmó el hecho a través de sus redes sociales, hay 13 sobreviventes

Por Candy Valbuena

Foto: Capturas de video
Ocho personas murieron este sábado, 21 de junio al caer un globo aerostático en el que viajaban con otros 13 pasajeros a bordo, en el estado brasileño de Santa Catarina, informaron fuentes oficiales.

El gobernador del estado, Jorginho Mello, confirmó en sus redes sociales el rescate de 13 sobrevivientes, de los cuales no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

Foto: Captura con traductor de Google de la cuenta en X del gobernador de Santa Catarina Jorginho Mello

El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado en el municipio de Praia Grande, al sur del estado, donde estos viajes son realizados con regularidad por turistas que frecuentan las famosas playas.

Incendio

Según informaciones preliminares brindadas por el Cuerpo Militar de Bomberos de Santa Catarina, el globo se incendió mientras volaba y cayó directamente sobre un puesto de salud, iniciando un foco de incendio en el lugar.

Además, adelantan que "el resto de las víctimas están siendo atendidas", sin divulgar mayores detalles.

Al momento se desconocen las causas del accidente.

Otro accidente similar

Hace una semana, la caída de un globo aerostático culminó con la muerte de una mujer embarazada y múltiples heridos en el estado brasileño de São Paulo.

Las autoridades informaron que el globo operaba con documentación irregular y el piloto quedó detenido en el acto.

Lee también: Un muerto y dos heridos al incendiarse globo aerostático en Zacatecas

Noticia al Día/Con información de EFE

