Martes 28 de octubre de 2025
Internacionales

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Una operación coordinada y de alta intensidad entre la Policía Militar y la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro contra las principales facciones del crimen organizada culminó hoy con la jornada más letal registrada en la ciudad.

Por Arelys Munda

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos
Imagen: El País
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una operación coordinada y de alta intensidad, entre la Policía Militar y la Civil del Estado de Río de Janeiro contra las principales facciones del crimen organizado, culminó este martes 28 de octubre con la jornada más letal registrada en la ciudad. El despliegue masivo dejó un saldo preliminar de más de 60 fallecidos, entre ellos cuatro agentes policiales, y cerca de 80 detenidos .

La mega operación, que movilizó a dos mil 500 efectivos en dos de las favelas más grandes de la capital el Complejo de Penha y Complejo de Alemão, tuvo como objetivo estratégico la desarticulación de la cúpula del Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil.

La acción policial se centró en la captura de Edgar Alves de Andrade, alias Doca , jefe del Comando Vermelho en la región, y decenas de sus lugartenientes, quienes utilizan las favelas como bases de control absoluto y puntos neurálgicos para el narcotráfico internacional y el blanqueo de capitales.

Detalles de la operación policial

En la mega operación fueron desplegados más de treinta vehículos blindados, dos helicópteros y varios drones policiales, lograron incautarse 75 fusiles y una cantidad significativa de material bélico. Las bandas criminales respondieron con intensos tiroteos y numerosas barricadas en las principales arterias viales de la ciudad como la Avenida Brasil.

Debido a la situación, autoridades gubernamentales se vieron obligadas a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús de su dirección habitual.

Claudio Castro, Gobernador del Estado de Río, criticó la falta de apoyo federal ante la gravedad de la situación y reiteró la necesidad de asistencia militar: "Río está sola en esta guerra. Esto es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana, sino que está alimentada por las armas del narcotráfico internacional".

Paralelo a ello, el Secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos , lamentó el impacto en la población, pero enfatizó la necesidad de la intervención: "Esta acción era necesaria, estaba planificada rigurosamente con inteligencia y va a continuar. Nuestro objetivo es el desmantelamiento de la estructura de mando del CV en el Complejo de Penha, un punto estratégico para el flujo de drogas y armas que ha fortalecido su proyecto expansionista".

El Comando Vermelho, fundado en 1979 y rival histórico del Primer Comando de la Capital (PCC) de São Paulo, ha expandido sus "franquicias" criminales por otros estados, con sus cabecillas refugiándose en Río de Janeiro para manejar las operaciones a distancia mediante videollamada.

Noticia Al Dia / Con información de El País

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

El peligro silencioso: Estructuras abandonadas amenazan la seguridad y el patrimonio de Maracaibo

El peligro silencioso: Estructuras abandonadas amenazan la seguridad y el patrimonio de Maracaibo

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

Noticias Relacionadas

Al Dia

Asamblea Nacional declara persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago

Caracas ha vinculado al Gobierno trinitense con una operación de falsa bandera conjunta con EE.UU., para generar un conflicto regional.
Al Dia

Los altares de México abren sus brazos hoy a las almas inquietas

Mientras el otoño tiñe de nostalgia los cielos, México se ilumina con el vibrante color naranja del Cempasúchil, dando inicio a la más emotiva de sus celebraciones: el Día de Muertos.
Al Dia

Israel bombardea Gaza tras tensión por restos de rehenes y choques en Rafah

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha ordenado al Ejército israelí (FDI) ejecutar
"ataques contundentes" en la Franja de Gaza, según un comunicado oficial, tras una reunión de seguridad de su gabinete
Internacionales

El potente huracán Melissa toca tierra en Jamaica con categoría 5

Melissa generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros (15 a 30 pulgadas) sobre la isla, con máximos de hasta un metro (40 pulgadas), lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025