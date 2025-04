Ofrecen 100 millones de pesos para ubicar al comerciante Walid Dasuki

La Gobernación de La Guajira a través del mandatario Jairo Aguilar Deluque, y el secretario de Gobierno, Misael Velásquez, rechazó el “deplorable secuestro del comerciante Walid Dasuki” ocurrido la mañana de este sábado 14 de septiembre en su negocio en Maicao.

Al tiempo que ofrecen, en asocio con la Alcaldía de Maicao, una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información confiable y precisa que conduzca a la captura y judicialización de los responsables del lamentable suceso.

También le hacen un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades en esta búsqueda.

En un comunicado el ente gubernamental advierte que “este acto no solo golpea a la familia y amigos de la víctima, sino que atenta contra la seguridad y estabilidad de todo nuestro departamento”.

Indica el gobernador Aguilar Deluque que Maicao ha sido un ejemplo de resiliencia y fortaleza en los momentos más difíciles, y “hoy más que nunca, reafirmamos nuestra convicción de que no permitiremos que la violencia y el miedo silencien o dividan a nuestra sociedad. Actos como este no deben tener cabida en nuestra tierra. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de trabajar incansablemente por la seguridad y el bienestar de todos los guajiros. No descansaremos hasta que Walid Dasuki regrese sano y salvo a su hogar, los responsables deben enfrentar todo el peso de la ley”, puntualizó.