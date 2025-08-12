Martes 12 de agosto de 2025
Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Según Carbon Brief, con sede en el Reino Unido, se predice que 2025 será el segundo o tercer año más cálido registrado

Por Christian Coronel

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia
Una ola de calor afectó partes de Europa el lunes, elevando las temperaturas hasta 43 grados Celsius (109,4 Fahrenheit) en el sur de Francia e incrementando los riesgos de incendios forestales en la región vinícola, Bulgaria sufrió incendios en su frontera sur, Hungría experimentó temperaturas récord el fin de semana e incendios provocaron evacuaciones en el noroeste de Turquía.

Los científicos dicen que Europa se está convirtiendo en el continente que se calienta más rápidamente en el mundo.

Según Carbon Brief, con sede en el Reino Unido, se predice que 2025 será el segundo o tercer año más cálido registrado. Las temperaturas terrestres de Europa han aumentado aproximadamente 2,3 °C por encima de los niveles preindustriales, casi el doble de la tasa global, intensificando las olas de calor, informa el servicio climático Copernicus de la UE.

Los datos de la UE muestran que el área quemada en todo el continente ya está muy por encima del promedio a largo plazo este verano, con grandes brotes en España, Portugal e incendios mortales en Grecia desde finales de junio.

El lunes, la autoridad meteorológica nacional de Francia, Météo-France, colocó a 12 departamentos en alerta roja, la advertencia de calor más alta del país, anticipando un calor excepcional que se extiende desde la costa atlántica hasta las llanuras mediterráneas. Otros 41 departamentos estaban bajo alertas naranjas de nivel inferior, al igual que el microestado vecino de Andorra, entre Francia y España.

“No se dejen engañar, esto no es ‘normal, es verano’. No es normal, es una pesadilla”, afirmó el climatólogo agrícola Serge Zaka a BFMTV desde Montauban en el departamento de Tarn-et-Garonne de Francia, donde el calor abrasador presionó implacablemente durante todo el día.

Noticia al Día / Hurón Daily Tribune

