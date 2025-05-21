OMS advierte que ninguno de sus camiones con ayuda humanitaria ha podido entrar en Gaza

Ningún camión con ayuda humanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido entrar hasta el momento en Gaza, pese a que 68 vehículos están preparados para hacerlo, según confirmó este miércoles, 21 de mayo uno de sus máximos responsables en la asamblea del organismo.

"Dos camiones (con ayuda de otros actores humanitarios) pudieron entrar el martes y a otros tres se les negó el acceso, pero ninguno de la OMS ha podido entrar en Gaza hasta ahora", afirmó el director de Emergencias Humanitarias de la agencia, Mike Ryan, en un debate sobre la situación sanitaria en los Territorios Palestinos.

La delegación de Israel, país que ha bloqueado la entrada a esa ayuda humanitaria desde principios de marzo, alegó en el mismo debate en el seno de la OMS que Hamás ha utilizado la asistencia humanitaria que entró anteriormente en Gaza para obtener beneficios económicos con su venta y "prolongar la guerra".

Noticia al Día/Con información de EFE